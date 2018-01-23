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23 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:03  23 января 2018 5

«Поведение недостойно госслужащего!» Министра лесного хозяйства и его замов уволили за стриптиз. ВИДЕО

Чиновники не ожидали такой реакции на шуточный клипФото: скриншот с видео

После истории с клипом, снятым курсантами Ульяновского летного училища, скандал разгорелся в Оренбургской области — члены правительства региона снялись в клипе со стриптизом. Глава оренбургской области Юрий Берг немедленно уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктора Тонких и трех его заместителей, сообщает РИА «Новости».

В начале клипа чиновники сидят за рабочим столом, выпивают на фоне мешка с надписью «Бюджет», затем министр Тонких зачитывает несколько «указов губернатора» о том, что в лесу области появились косматые чудовища, похожие на людей, и о необходимости развивать внутренний туризм. После этого чиновники устраивают переодевания, снова пьют, ругаются и, наконец, устраивают стриптиз.

Ролику было посвящено целое заседание правительства области. После увольнения министра исполнять обязанности назначен его уцелевший заместитель Морозов, уточняет «Национальная служба новостей». «Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих „артистов“ позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — приводит слова Юрия Берга агентство.

Александр Лукманов
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