«Мать без груди» из Екатеринбурга отправили на психиатрическую экспертизу

«Мать без груди» Юлия Савиновских завтра пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая разъяснит суду, может ли женщина воспитывать двух приемных сыновей. Впрочем, адвокат Юлии Алексей Бушмаков в разговоре с «URA.RU» пояснил, что решение судебных психологов не будет иметь решающего значения.
Как будут проверять женщину, неизвестно. Эксперты лишь получили вопросы от следователя, а как на них ответить, будут решать сами. Психиатры подберут методики и выяснят, является ли Юлия носителем какой-то душевной болезни или нет и может ли она быть опекуном.
Бушмаков и Савиновских не называют дату экспертизы. Известно лишь, что следующее заседание суда пройдет 5 февраля. «Скорей всего, завтра, но точно я не могу сказать», — ответил адвокат.
Ранее сообщалось, что Савиновских вместе с мужем побывала на программе у Ксении Собчак. Женщина поведала о своем сексуальном самоопределении, а ее супруг — о своем отношении к этому.