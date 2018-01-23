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23 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:18  23 января 2018 1

«Мать без груди» из Екатеринбурга отправили на психиатрическую экспертизу

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Врачи сами решат, как проверять Юлию СавиновскихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мать без груди» Юлия Савиновских завтра пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая разъяснит суду, может ли женщина воспитывать двух приемных сыновей. Впрочем, адвокат Юлии Алексей Бушмаков в разговоре с «URA.RU» пояснил, что решение судебных психологов не будет иметь решающего значения.

Как будут проверять женщину, неизвестно. Эксперты лишь получили вопросы от следователя, а как на них ответить, будут решать сами. Психиатры подберут методики и выяснят, является ли Юлия носителем какой-то душевной болезни или нет и может ли она быть опекуном.

Бушмаков и Савиновских не называют дату экспертизы. Известно лишь, что следующее заседание суда пройдет 5 февраля. «Скорей всего, завтра, но точно я не могу сказать», — ответил адвокат.

Ранее сообщалось, что Савиновских вместе с мужем побывала на программе у Ксении Собчак. Женщина поведала о своем сексуальном самоопределении, а ее супруг — о своем отношении к этому.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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