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24 января 2018
23 января 2018
19:55  23 января 2018 3

«В этом кроется интрига». Выяснились подробности ребрендинга «Единой России»

XVII съезд партии
Ребрендинг коснется не только логотипа, но и структуры «ЕР»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» будет создано политуправление. Детали будущего ребрендинга озвучил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Названо и имя вероятного главы нового органа «ЕР».

В «Единой России» планируется создать новый управляющий орган, который будет ведать идеологической и политической работой в партии. «Сейчас мы его заново структурируем и создаем», — заявил Турчак. Он подчеркнул, что партийная повестка должна будет задаваться «ЕР» и реализовываться на уровне парламентов. «Еще раз хочу повторить формулу — „Единая Россия“ не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов», — отметил он.

Возглавит новое политуправление Роман Романов, сообщает «Ридус» со ссылкой на свои источники. В «Единой России» Романов с 2006 года. В октябре прошлого года он был назначен руководителем секретариата Турчака, исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России».

«Само определение — „ребрендинг“ — в этом интрига еще кроется. То есть это не смена логотипа, а какая-то глубокая партийная реформа. И причина ее кроется в необходимости отвечать на вызовы ближайшего будущего. Классическим политическим институтам уже не так просто взаимодействовать с теми же социальными сетями, всевозможными обществами и движениями, которые стихийно собираются и рассыпаются», — поясняет политтехнолог Михаил Ковалев.

О том, что «Единая Россия» проведет ребрендинг партии весной 2018 года, после выборов президента страны, заявил ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Наталья Михалева
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