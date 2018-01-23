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23 января 2018
Главные новости Свердловской области
22:21  23 января 2018 1

В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 закрывают детский сад

Футбол. Пермь, футбол, мячи
Безопасность на мундиале обеспечивается способами, которые создают неудобства горожанамФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В дни проведения чемпионата мира по футболу нынешним летом в Екатеринбурге закроется детский сад №562 «Сказка» по улице Крылова, 5. Об этом сообщил экс-депутат свердловского заксобрания Евгений Артюх.

В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что информацию получил от сотрудников садика, в который ходят его дети. Он подчеркнул, что виновата не администрация учреждения, а люди, которые обеспечивает безопасность на мундиале. «Я считаю, что все эти меры избыточны и агрессивны. Если бы жители знали, что им придется столкнуться с такими ограничениями, то, возможно, не все бы поддержали идею проводить чемпионат у нас в городе», — сказал Артюх.

Судя по всему, садик не будет работать с 15 по 27 июня — в промежутке между первым днем, когда состоятся матчи, и последним. В первом матче на поле выйдут команды Египта и Уругвая. 21 июня пройдет игра между сборными Франции и Перу, 24-го числа на «Екатеринбург-арене» встретятся Япония и Сенегал, а 27 июня — Мексика и Швеция.

Ранее сообщалось, что из-за проведения чемпионата временно закроется главный корпус Уральского государственного медицинского университета, расположенный рядом с бывшим Центральным стадионом. Туда нельзя будет даже заходить. Помимо этого, будет остановлена работа многих заводов и компаний. Письма с соответствующими требованиями уже начали приходить, в том числе и на уральские предприятия.

Семен Гринберг
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