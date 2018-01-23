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24 января 2018
23 января 2018
22:48  23 января 2018 11

Профессор МГУ отказался принимать экзамен у студента в кипе

Москва, разное., высотка, мгу, воробьевы горы
Преподаватель МГУ попросил студента снять головной убор на экзаменеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор геофака МГУ Вячеслав Бабурин предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять с головы кипу во время экзамена. Студент предпочел покинуть помещение и через секретариат нашел другого преподавателя.

Лев Борода рассказал, что ранее в университете с ним уже происходила подобная ситуация, сообщает «Эхо Москвы». Когда он попросил освободить его от занятий по физкультуре из-за религиозного праздника у иудеев, преподаватель посоветовал ему «покреститься».

Между тем декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов заступился за профессора. «Он указал мне на правила внутреннего распорядка, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году, где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах», — сказал он в интервью агентству «Москва». Добролюбов также вспомнил, как в прошлом году Бабурин на тех же основаниях попросил студенток-мусульманок перед экзаменом снять платки.

По информации СМИ, студент Лев Борода является сыном президента Федерации еврейских общин России. В организации инцидент пока не комментируют, отмечает «Лента.ру».

Дарья Корчак
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