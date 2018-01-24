Рассекречен салон президентского лимузина проекта «Кортеж». ФОТО

09:18 24 января 2018 4

Президентский автомобиль не обладает поддержкой интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В российских СМИ появились новые подробности внешнего вида и технических характеристик лимузина «Кортеж» — первого отечественного люксового автомобиля постсоветского времени. Презентация президентского автомобиля может состояться уже в этом году в честь инаугурации нового главы государства.

Ожидается, что машины стоимостью 6-7 миллионов рублей поступят в продажу в 2019 году, пишет «Авторевью». Все седаны проекта «Кортеж» будут оснащены мультимедийной системой без сенсорного экрана. По соображениям безопасности производитель автомобиля также отказался от поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto. В отделке интерьера будут использованы натуральное дерево, настоящий металл и кожа Nappa.

Ранее «URA.RU» сообщало, что первые президентские машины проекта «Кортеж» сданы в эксплуатацию. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в будущем предполагаются продажи новых автомобилей за рубеж.