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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Ямала
11:47  24 января 2018 1

МЧС создаст на Ямале спецназ для спасения жителей Арктики

Турция, стамбул, арктика, холод, лед, пейзаж, арктика, снег, горы
Спасатели будут работать в суровом климатеФото: pixabay.com

На Ямале в 2018 году организуют специальный отряд МЧС России. Спасательный центр будет обеспечивать безопасность в Арктике, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В ГУ МЧС РФ по ЯНАО пояснили, что спасательный центр на Ямале планируют укомплектовать вертолётом в арктическом исполнении, а также высокопроходимой наземной гусеничной техникой, предназначенной для работы в высоких широтах, которой не страшны ни снега с морозами, ни болотистые места.

Техника Российского центра освоения Арктики. Лабытнанги, гусеничный вездеход, центр освоения арктики
Отряд МЧС оснастят гусеничной техникой и вертолетами
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идею создания дополнительных отрядов спасателей в арктических регионах страны глава МЧС России Владимир Пучков ранее озвучил на совещании с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным в Салехарде. Государство и лично президент РФ уделяют повышенное внимание арктическим территориям и в том числе вопросам безопасности на Крайнем Севере, подчеркнул Кобылкин. Он отметил, что в Арктике важно быть готовым к любым техногенным и природным вызовам, несмотря на суровый климат, труднодоступность и малонаселённость территории.

Лидером по освоению Арктики в настоящее время остается Россия. Приоритет остается за ЯНАО. Как ранее писало «URA.RU», американский президент Дональд Трамп пытается отобрать у губернатора Ямала звание «Капитан Арктика», пытаясь присоединиться к гонке за ресурсы Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Рита Теркина
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