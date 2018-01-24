МЧС создаст на Ямале спецназ для спасения жителей Арктики

На Ямале в 2018 году организуют специальный отряд МЧС России. Спасательный центр будет обеспечивать безопасность в Арктике, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.
В ГУ МЧС РФ по ЯНАО пояснили, что спасательный центр на Ямале планируют укомплектовать вертолётом в арктическом исполнении, а также высокопроходимой наземной гусеничной техникой, предназначенной для работы в высоких широтах, которой не страшны ни снега с морозами, ни болотистые места.
Идею создания дополнительных отрядов спасателей в арктических регионах страны глава МЧС России Владимир Пучков ранее озвучил на совещании с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным в Салехарде. Государство и лично президент РФ уделяют повышенное внимание арктическим территориям и в том числе вопросам безопасности на Крайнем Севере, подчеркнул Кобылкин. Он отметил, что в Арктике важно быть готовым к любым техногенным и природным вызовам, несмотря на суровый климат, труднодоступность и малонаселённость территории.
Лидером по освоению Арктики в настоящее время остается Россия. Приоритет остается за ЯНАО. Как ранее писало «URA.RU», американский президент Дональд Трамп пытается отобрать у губернатора Ямала звание «Капитан Арктика», пытаясь присоединиться к гонке за ресурсы Атлантического и Северного Ледовитого океанов.