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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:01  24 января 2018 1

В Екатеринбурге трамвай въехал в трактор. Пришлось перекрыть всю дорогу. ФОТО

Движение после ДТП благополучно восстановленоФото: паблик «ТЕ] Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге из-за столкновения трамвая и снегоуборочного трактора дорожным службам пришлось перекрывать движение всех полос на одном из перекрестков Уралмаша. Фото необычного столкновения опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей. По данным паблика «Типичный Екатеринбург», из-за столкновения пришлось остановить движение. «Вот и встретились. Что водители трамваев наглые, что водители тракторов… Когда уже уберут эти трамваи? Самый ненадежный транспорт… С трамваем поспорить может только трактор… Опять общественный транспорт доказал свою бесполезность и беспомощность», — пишут пользователи «ВКонтакте».

В данный момент участникам инцидента благополучно удалось разъехаться. Ранее «URA.RU» рассказывало, как в другом районе Екатеринбурга, ЖБИ, трамвай развернуло поперек рельсов. По словам очевидцев, трамвай пытался повернуть, чтобы выйти на маршрут, но его понесло в сторону.

Сергей Макеев
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