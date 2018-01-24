12:01 24 января 2018 1

Движение после ДТП благополучно восстановлено Фото: паблик «ТЕ] Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге из-за столкновения трамвая и снегоуборочного трактора дорожным службам пришлось перекрывать движение всех полос на одном из перекрестков Уралмаша. Фото необычного столкновения опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей. По данным паблика «Типичный Екатеринбург», из-за столкновения пришлось остановить движение. «Вот и встретились. Что водители трамваев наглые, что водители тракторов… Когда уже уберут эти трамваи? Самый ненадежный транспорт… С трамваем поспорить может только трактор… Опять общественный транспорт доказал свою бесполезность и беспомощность», — пишут пользователи «ВКонтакте».

В данный момент участникам инцидента благополучно удалось разъехаться. Ранее «URA.RU» рассказывало, как в другом районе Екатеринбурга, ЖБИ, трамвай развернуло поперек рельсов. По словам очевидцев, трамвай пытался повернуть, чтобы выйти на маршрут, но его понесло в сторону.