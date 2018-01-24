15:18 24 января 2018 1

Мэрия Сургута попыталась доказать, что уничтожила имущество покойного бизнесмена на законных основаниях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута прокомментировала снос рекламных щитов скончавшегося в декабре предпринимателя Алексея Каранинского. В мэрии заявили «URA.RU», что демонтаж был обоснован решениями судов.

В официальном комментарии администрации говорится, что в декабре было убрано 20 рекламных конструкций, восемь из которых принадлежали Каранинскому. По версии чиновников, демонтаж был обоснован вступившими в силу решениями Арбитражного суда ХМАО и постановлениями Восьмого апелляционного арбитражного суда.

В Ассоциации рекламных агентств (ее возглавлял Алексей Каранинский до своей гибели) представили свою версию событий. По данным рекламщиков, еще в июне 2017 года ко всем спорным баннерам решением суда были приняты обеспечительные меры, чтобы администрация не снесла конструкции до конца разбирательств.

«Суд наложил ограничения, это означает, что администрация не имеет права принимать какие-либо действия по этому предписанию до момента вступления в силу решения суда. По закону РФ, решение суда вступает в силу по истечении 30 дней после решения суда ХМАО, а если подана апелляционная жалоба, то сразу после ее решения, это знает любой юрист, но, видимо, не в администрации», — рассказали «URA.RU» в Ассоциации рекламных агентств Сургута.

К декабрю 2018 года были рассмотрены иски только в югорском арбитраже, а вот апелляционная инстанция приступит к разбирательству только в феврале (копии документов есть в распоряжении «URA.RU»). Более того, даже если суд встанет на сторону администрации, чиновникам еще предстоит подать заявления о снятии обеспечительных мер, так что законный демонтаж мэрия сможет осуществить, по приблизительным расчетам, не раньше апреля 2018 года.

Как ранее подробно рассказывало «URA.RU», в декабре 2017 года в Сургуте умер председатель Сургутской ассоциации рекламных агентств (САРА) Алексей Каранинский. Через неделю после его гибели администрация ликвидировала часть рекламных щитов бизнесмена. Родственники погибшего, а также представители Сургутской ассоциации рекламных агентств обратились в прокуратуру, Следственный комитет, региональное управление ФАС и в электронные приемные СК РФ и Генпрокуратуры. После этого демонтаж прекратился, а рекламные щиты Каранинского исчезли из списка конструкций для сноса.