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24 января 2018
14:45  24 января 2018 2

Жириновский едет в Ельцин Центр, который предлагал закрыть. ВИДЕО

У кинотеатра
Жириновский посетит Ельцин Центр, который требует закрытьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский едет в Екатеринбург. В программе визита, который состоится седьмого февраля, встреча с избирателями и посещение Ельцин Центра.

«Владимир Вольфович прилетит седьмого февраля. Программа визита еще разрабатывается, но два мероприятия уже определены точно. Это встреча со студентами и преподавателями УрФУ и посещение Ельцин Центра», — сообщил «URA.RU» депутат Госдумы Игорь Торощин.

Ранее Жириновский категорически отозвался о Ельцине, в связи с чем предложил закрыть Центр его имени в Екатеринбурге, заявив о том, что полностью поддерживает другого критика Ельцин Центра, Никиту Михалкова. В пресс-службе Ельцин Центра в разговоре с «URA.RU» отметили, что рады всем гостям, но какой-то специальной экскурсии для Жириновского не планировали, как и для Михалкова, который приезжал сюда ранее — поскольку не видят смысла переубеждать критиков.

«Что касается Ельцина, то с ним вообще связаны только отрицательные моменты, нет ни одного положительного, — сказал в одном из интервью Жириновский. — Начиная с таких преступлений, как беловежские соглашения, когда он с Шушкевичем и Кравчуком расчленил СССР, шоковых реформ Гайдара, на которые он дал добро, залоговых аукционах, на которых мафия раскупила всю советскую промышленность, войны на Кавказе и заканчивая предательством интересов России на Западе, фальсификацией выборов 1996 года, алкоголизмом и всеми его позорными проявлениями».

Александр Лукманов
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