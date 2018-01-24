Чистый воздух назвали смертельно опасным для Земли

15:02 24 января 2018 1

Если очистить воздух, то начнется глобальное потепление и таких температур на термометре уже не будет Фото: Илья Московец © URA.RU

Очищение воздуха от загрязняющих веществ может усугубить глобальное потепление. Такие выводы сделала группа ученых из США, Великобритании, Норвегии и Германии.

Эксперты смоделировали четыре возможных варианта глобального изменения климата и сделали неожиданные выводы, пишут argumenti.ru. Исследования показали, что очищение атмосферы от сульфата и сажи при современном уровне диоксида углерода усилит парниковый эффект, сообщает «Утро.ру». Эти вещества выступают как щит для Земли от поступающей солнечной радиации.

Очищение воздуха способно в разы ускорить процесс глобального потепления и повысить температуру воздуха в среднем на 0,5-1,1 градуса Цельсия, отмечает «Русская планета». После этого начнется резкое увеличение стихийных бедствий — засух и наводнений.