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24 января 2018
15:02  24 января 2018 1

Чистый воздух назвали смертельно опасным для Земли

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, экология, деревья, лес, природа, промышленность, смог, завод, домна, загазованность
Если очистить воздух, то начнется глобальное потепление и таких температур на термометре уже не будетФото: Илья Московец © URA.RU

Очищение воздуха от загрязняющих веществ может усугубить глобальное потепление. Такие выводы сделала группа ученых из США, Великобритании, Норвегии и Германии.

Эксперты смоделировали четыре возможных варианта глобального изменения климата и сделали неожиданные выводы, пишут argumenti.ru. Исследования показали, что очищение атмосферы от сульфата и сажи при современном уровне диоксида углерода усилит парниковый эффект, сообщает «Утро.ру». Эти вещества выступают как щит для Земли от поступающей солнечной радиации.

Очищение воздуха способно в разы ускорить процесс глобального потепления и повысить температуру воздуха в среднем на 0,5-1,1 градуса Цельсия, отмечает «Русская планета». После этого начнется резкое увеличение стихийных бедствий — засух и наводнений.

Ольга Дудорова
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