16:47 24 января 2018 0

Татьяна Навка побывала на модном показе Dior Фото: Татьяна Навка, Instagram

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посетила светское мероприятие во Франции. Последние несколько недель Татьяна Навка проводила время на Мальдивах, однако накануне она опубликовала в Instagram фото своего выхода в свет в Париже.

По словам самой фигуристки, она приехала во Францию по делам, пишет «Телепрограмма». Подруга спортсменки, директор ЦУМАа Алла Вербер пригласила Навку на бал модного дома Dior, и та пришла на мероприятие в элегантном вечернем платье и жакете, а на лицо надела стильную маску. «Все маски рано или поздно падают!!! Поэтому нужно стараться быть самим собой!» — отметила Татьяна Навка в подписи к фото. «Очень красивый look!», «Таня, вас никакая маска не скроет, вы узнаваема, самобытна, оригинальна», «Королева бала», — поклонники фигуристки пришли в восторг от ее внешнего вида и согласились с высказыванием звезды.