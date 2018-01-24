{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
16:47  24 января 2018 0

Навка блеснула на балу в Париже. ФОТО

Татьяна Навка побывала на модном показе DiorФото: Татьяна Навка, Instagram

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посетила светское мероприятие во Франции. Последние несколько недель Татьяна Навка проводила время на Мальдивах, однако накануне она опубликовала в Instagram фото своего выхода в свет в Париже.

По словам самой фигуристки, она приехала во Францию по делам, пишет «Телепрограмма». Подруга спортсменки, директор ЦУМАа Алла Вербер пригласила Навку на бал модного дома Dior, и та пришла на мероприятие в элегантном вечернем платье и жакете, а на лицо надела стильную маску. «Все маски рано или поздно падают!!! Поэтому нужно стараться быть самим собой!» — отметила Татьяна Навка в подписи к фото. «Очень красивый look!», «Таня, вас никакая маска не скроет, вы узнаваема, самобытна, оригинальна», «Королева бала», — поклонники фигуристки пришли в восторг от ее внешнего вида и согласились с высказыванием звезды.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров