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24 января 2018
17:10  24 января 2018 0

Козицын придумал, чем занять хоккеистов на время Олимпиады

КХЛ Автомобилист - Адмирал. Екатеринбург, адмирал, хоккей, хк автомобилист
Товарищеский турнир пройдет в февралеФото: Василий Гришин © URA.RU

Во время олимпийской паузы в Екатеринбурге пройдет товарищеский турнир по хоккею «Кубок УГМК», в котором примут участие четыре команды КХЛ. Как сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист», вместе с екатеринбургской командой за победу будут бороться «Югра», «Лада» и «Спартак». Турнир будет проходить с 20 по 22 февраля на льду КРК «Уралец».

Команды сыграют по кругу, победитель определится по количеству набранных очков или дополнительным показателям. Независимо от результата, после каждого матча команды будут исполнять по три буллита. В день будет проходить два матча.

Владельцы сезонных абонементов ХК «Автомобилист» смогут попасть на матчи Кубка УГМК бесплатно. Для всех остальных будут продаваться билеты на игровой день, включающие посещение двух матчей. Кроме того, предусмотрен пакет билетов на все матчи Кубка УГМК. Более подробная информация о продаже билетов появится 2 февраля.

Олимпийские Игры 2018 в Корее будут проходить с 9 по 25 февраля. Федерация хоккея России опубликовала на своем сайте список игроков, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). В нем есть прославленный хоккеист и екатеринбуржец Павел Дацюк и еще один представитель уральской столицы и ХК «Автомобилист» Никита Трямкин. При этом в списке приглашенных нет двух других уральцев — воспитанников челябинской хоккейной школы Антона Белова и Валерия Ничушкина.

Татьяна Ларина
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