Водителей, попавших на камеру «народных инспекторов», будут считать заведомо виновными в нарушениях

18:13 24 января 2018 8

В ГИБДД надеются, что законопроект о «народных» инспекторах будет принят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловской ГИБДД раскрыли детали создания системы «народных инспекторов», при которой любой горожанин сможет делать снимки нарушений на смартфон и отправлять их в ведомство. Владельцев машин на фотографиях, где инспектор увидит нарушение, будут считать заведомо виновными.

О возможных нововведениях представители ГИБДД рассказали во время заседания Общественной палаты Свердловской области. Сейчас законопроект о создании «народных инспекторов» проходит общественное обсуждение в регионах. Система уже работает в Татарстане, где местные общественники помогают силовикам в поимке нарушителей ПДД, снимая их на камеры смартфонов. Опыт коллег, в случае принятия закона, хотят перенять и свердловские полицейские.

Представители силового ведомства так видят совместную работу с народными инспекторами. Горожанин скачивает с портала госуслуг специальное приложение. Затем фотографирует то, что считает нарушением (например, неправильную парковку своего соседа) и отправляет снимок в ГИБДД через приложение. Инспектор просматривает снимок и выписывает штраф владельцу машины. Штраф приходит по почте. Если проштрафившийся считает, что невиновен, у него есть 10 дней на обжалование. Посмотреть фотографию, по которой тебя оштрафовали, в нынешней редакции законопроекта можно будет только в центре автоматических ситуаций в ГИБДД.

Как рассказал «URA.RU» замначальника отдела исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козьминых, это поможет силовикам быстрее реагировать на нарушения. Особенно это актуально, учитывая тенденцию к сокращению сотрудников МВД.

Автоэксперты отметили слабые места в законопроекте. Так, представитель общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Константин Старосельский заявил, что большинство нарушений фиксируется видеорегистраторами. А в приложении, которое работает в Татарстане, можно добавлять только фото. А член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев остался недоволен тем, что жалобы на нарушителей не будут анонимными. Общественник посчитал, что с учетом российского менталитета нарушители будут сводить счеты с теми, кто на них пожаловался.