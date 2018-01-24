В Кургане откроют центр оперативной медицины

В Кургане откроют вертолетный центр оперативной медицины для нужд санитарной авиации. Открытие запланировано на начало февраля. Об этом «URA.RU» сообщили в компании «Русские вертолетные системы».
Центр расположен поблизости от областного центра медицины катастроф и оснащен специальной вертолетной площадкой под санитарные машины «Ансат», ангаром и светотехническим оборудованием, которое позволит ему работать в круглосуточном режиме. Получить оперативный комментарий в центре медицины катастроф нашему агентству не удалось.
Напомним, что вылеты в Курганской области вертолеты «Ансат» совершают с августа этого года. Выбор именно этих машин вызывает вопросы у местного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России — так, в январе авиаторы предоставили новые доказательства того, что аукцион на закупку часов санавиации в регионе проводится нечестно.