{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
24 января 2018
23 января 2018
18:52  24 января 2018 3

В Кургане откроют центр оперативной медицины

Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
Центр оборудуют всем необходимым для санитарных вертолетовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане откроют вертолетный центр оперативной медицины для нужд санитарной авиации. Открытие запланировано на начало февраля. Об этом «URA.RU» сообщили в компании «Русские вертолетные системы».

Центр расположен поблизости от областного центра медицины катастроф и оснащен специальной вертолетной площадкой под санитарные машины «Ансат», ангаром и светотехническим оборудованием, которое позволит ему работать в круглосуточном режиме. Получить оперативный комментарий в центре медицины катастроф нашему агентству не удалось.

Напомним, что вылеты в Курганской области вертолеты «Ансат» совершают с августа этого года. Выбор именно этих машин вызывает вопросы у местного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России — так, в январе авиаторы предоставили новые доказательства того, что аукцион на закупку часов санавиации в регионе проводится нечестно.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров