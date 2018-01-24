18:44 24 января 2018 2

Елена Хлыбова, уверены коллеги, быстро освоится на новом месте Фото: страница в Facebook Елены Хлыбовой

В свердловском правительстве знаковое назначение. Пост заместителя министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области получила малоизвестная чиновница — Елена Хлыбова. На новой должности она сменила Александра Засыпкина, который 31 августа 2017 года перешел на работу гендиректором Рефтинской птицефабрики. Фото Хлыбовой на днях появилось на официальном сайте министерства.

«Первый рабочий день нового года, 9 января, мы начали с представления Елены Александровны коллективу. У нас она теперь курирует юридический и экономический отделы, а также программы развития. Второе образование у нее экономическое, к тому же большой опыт работы в органах госвласти, в том числе в министерстве инвестиций и развития», — рассказал «URA.RU» министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Коллеги, однако, министру сочувствуют, утверждая, что новый куратор стратегического планирования АПК не имеет никакого понятия о работе сельского хозяйства. «По первому образованию Хлыбова — учительница начальных классов, но ей доверят крайне серьезные вопросы: это развитие сельских территорий, строительство газопроводов, жилья и животноводческих комплексов. А она числилась советником [первого вице-премьера Алексея] Орлова — какой там опыт. Да просто решил усилиться и губернатору предложил своего», — поделился взглядом на назначение коллега Орлова по кабмину.

Экс-министр АПК Свердловской области и глава Союза животноводов Урала Михаил Копытов признался, что до сих пор «ничего о Хлыбовой не слышал», а потому «ничего плохого или хорошего сказать о ней как о специалисте не может». Вместе с тем, Копытов считает, что «компетенции, которые потребует с чиновницы ее новая должность, можно было развивать и в других ведомствах» и позже приложить в АПК.

На сегодняшний день у свердловского министра АПК недостает еще одного зама. 30 ноября 2017 года ведомство по собственной инициативе неожиданно покинул первый заместитель министра Сергей Шарапов. О замещении этой вакантной должности пока ничего не сообщается.