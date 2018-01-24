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25 января 2018
24 января 2018
20:19  24 января 2018 4

Россию обвинили в создании агентурной сети на Украине за два года до Крыма

Клипарт, карта, украина, донецк, компас, дебальцево
Сеть якобы действовала особо активно на юго-востоке УкраиныФото: Максим Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Россия формировала агентурную сеть на Украине с 2012 года. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на допросе по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Как стало мне известно позже, еще с 12 года, подчеркиваю — с 12 года, на территории Украины, особенно в юго-восточных областях формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций», — приводит его слова «Украинская правда». Он заявил, что агенты под видом реконструкции Второй мировой войны готовили план нападения и захвата местных органов власти. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Чиновник отметил, что сеть якобы действовала в Донецке, Луганске, Николаевской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях страны. Данные заявления были сделаны на слушаниях по делу Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Семен Гринберг
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