Россию обвинили в создании агентурной сети на Украине за два года до Крыма

20:19 24 января 2018 4

Сеть якобы действовала особо активно на юго-востоке Украины Фото: Максим Егоров © URA.RU

Россия формировала агентурную сеть на Украине с 2012 года. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на допросе по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Как стало мне известно позже, еще с 12 года, подчеркиваю — с 12 года, на территории Украины, особенно в юго-восточных областях формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций», — приводит его слова «Украинская правда». Он заявил, что агенты под видом реконструкции Второй мировой войны готовили план нападения и захвата местных органов власти. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Чиновник отметил, что сеть якобы действовала в Донецке, Луганске, Николаевской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях страны. Данные заявления были сделаны на слушаниях по делу Януковича, которого обвиняют в государственной измене.