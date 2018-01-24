23:01 24 января 2018 3

Людмила Нарусова считает, что деньги на содержание Сталина могли бы пойти на благие дела Фото: Wikimedia Commons

Российский сенатор Людмила Нарусова призвала убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Вопреки своей дочери, кандидату в президенты Ксении Собчак, она посчитала это первостепенным делом в спорах о захоронении бывших вождей.

«Давно пора убрать с Красной площади погост. Но перезахоронить Сталина — это не так актуально, надо начинать с Ленина», — цитирует Нарусову РИА «Новости». Сенатор добавила, что хотела получить справку о стоимости содержания тела Ленина в мавзолее, однако ей отказали из-за «секретности» данных. Она также возмутилась тем, что в этой ситуации молчит РПЦ: как чувства верующих не оскорбляет то, что «рядом с погостом, на Красной площади, проходят фестивали, рок-концерты, люди катаются на коньках, не говоря уже о том, что самое страшное для верующего человека — не быть преданным земле».

Ранее Ксения Собчак заявила, что место телу Иосифа Сталина не в центре столицы, а «рядом с Гитлером, Каддафи и другими». По информации «URA.RU», бывшая ведущая «Дома-2» также обвинила министра культуры Владимира Мединского в том, что он «едва не нарушил Конституцию Российской Федерации» запретом на показ фильма «Смерть Сталина».