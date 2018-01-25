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25 января 2018
24 января 2018
01:58  25 января 2018 0

Бузова прокомментировала слухи о попрошайничестве места бизнес-классе. Очевидцы рассказали подробности

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга Бузова назвала историю выдумкойФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Одна из пассажирок рейса, на котором из отпуска возвращалась поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала, что звезде действительно не уступили место в бизнес-классе, несмотря на то, что та все опровергает.

По словам женщины, как пишет РЕН-ТВ, стюардесса просила одного из пассажиров бизнес-класса поменяться с Бузовой местами, однако тот ей отказал, подчеркнув. что покупал билет за два месяца. Знаменитости уступил другой пассажир. При этом, как добавила собеседница телеканала, певица «стояла в проходе и выбирала молодых пассажиров», чтобы попросить уступить ей место. Речь, к слову, шла и об обмене за деньги.

Сама Ольга Бузова слухи о случившемся опровергла, назвав их выдумками: «Я приехала со своими подругами в аэропорт в Таиланде, нас встретили и сразу проводили в самолёт. Я летаю бизнес-классом и всегда заранее приобретаю билеты. Не понимаю откуда взялась эта история, но хочу отметить, что я не вижу ничего плохого в полёте в экономическом классе. Если бы у меня сложилась такая ситуация, то я бы спокойно полетела эконом-классом и уж точно не стала бы ходить по бизнес-классу с бортпроводниками и просить с кем-то поменяться местом».

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что пассажиры бизнес-класса в аэропорту Тайланда не узнали ведущую Ольгу Бузову и не уступили ей место.

Сергей Демин
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