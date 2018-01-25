11:04 25 января 2018 5

Взрывной волной повредило стены коридора в подъезде (архивное фото) Фото: «Ночные новости»

К взрыву газа в доме на улице Пионеров в Екатеринбурге причастна неблагополучная семья, которая постоянно захламляла лестничную клетку. Об этом заявили в управляющей компании многоэтажки, где произошло ЧП 25 января.

Компания уже не раз выдавала предписания собственникам квартиры очистить коридор подъезда от лишних предметов и мусора, однако жильцы игнорировали их, рассказал корреспонденту «URA.RU руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко. По ее словам, 11 января этого года в секции произошел пожар, после которого коммунальщики вновь повторили свою просьбу убрать хлам. «Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции», — уточнила Емельченко.

Что касается взорвавшихся баллонов, то они появились уже после вывоза мусора, утверждают в УК. «Баллонов среди вывезенных вещей не было, они появились в коридоре накануне взрыва — их привезли гости одной из квартир, — сообщил руководитель компании. — Сотрудники управляющей компании работают на месте ЧП с часу ночи. Полноценный ремонт будет проведен, когда закончится расследование и будет назван виновник происшествия, однако уже к обеду мы со своей стороны планируем заменить все выбитые взрывом стекла».

Как писало «URA.RU» ранее, по предварительным данным, в результате ЧП курящий мужчина стал единственным, кто пострадал от мощного хлопка. От госпитализации он отказался. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев инцидента и выясняют непосредственную причину взрыва.