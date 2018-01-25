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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
11:46  25 января 2018 1

На крыльце пермского наркодиспансера нашли тело бывшей пациентки

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, каталка
Раньше пациентка вела себя буйно и нарушала режимФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На крыльце Гайвинского отделения Пермской краевой наркологической больницы утром 24 января обнаружили тело женщины без признаков жизни. Погибшая оказалась пациенткой учреждения.

В Минздраве Пермского края подтвердили, что труп действительно был, причины смерти пока не сообщаются, передает 59.ru. Сейчас идет служебное расследование, которое продлится 10 дней. В Гайвинском отделении наркологической больницы сообщили, что женщина ранее скандалила и бросалась с кулаками на медиков, поэтому ее выписали за нарушение режима. В больнице не считают, что выписка и смерть 37-летней женщины связаны: между этими событиями прошло 12 часов.

«Когда что-то случается с пациентами, всегда очень большой резонанс, но, когда страдают врачи, почему-то это никто не обсуждает, а ведь мы тоже люди, у нас есть дети, мы хотим возвращаться к ним живыми и здоровыми и не должны терпеть побои от пациентов», — пояснили в медучреждении.

Отметим, ранее в одной из больниц Прикамья местный житель устроил погром с битьем окон. Он посчитал, что женщине в тяжелом состоянии после ДТП не оказывают помощь.

Ольга Кулакова
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