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25 января 2018
24 января 2018
23 января 2018
13:08  25 января 2018 0

Главы трех муниципалитетов ХМАО готовятся к серьезному разговору с губернатором

Форум общественного согласия. Пленарная сессия «Прямой разговор с Губернатором». Сургут, комарова наталья
Губернатор Югры отправится в Нижневартовский, Березовский и Белоярский районыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова собирается в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз местом визита губернатора станут Нижневартовский, Березовский и Белоярский районы. Об этом 25 января «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

По словам собеседника, в рамках поездки губернатор встретится с главами муниципалитетов, а также проведет встречи с населением.В правительстве ХМАО слова источника подтвердили, сообщив, что дата поездки в Нижневартовский район запланирована на 27 января.

Как сообщили агентству в департаменте общественных и внешних связей Югры, Наталья Комарова посетит производство бутилированной питьевой воды, а также цех по ремонту насосно-компрессорных труб в городском поселении Излучинск. Далее по плану пройдет большое рабочее совещание с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Нижневартовского района на тему мер поддержки промышленности

Также в департаменте отметили, что после производственного совещания Наталья Комарова встретиться с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным, а в завершение рабочего дня примет участие в муниципальном этапе гражданского форума общественного согласия. Визит главы региона в Березовский и Белоярский районы запланированы на 29 и 30 января, однако точный план рабочих поездок на данный момент находится в разработке и проходит согласование.

Игорь Волосин
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