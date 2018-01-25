Грудинин сравнил «Смерть Сталина» с комедией про распятие Иисуса

Есть вещи, над которыми смеяться недопустимо, подчеркнул Грудинин
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал запрет показа в России фильма «Смерть Сталина». По его мнению, над некоторыми вещами смеяться нельзя.
«Вот что-нибудь такое — комедийный сериал „Распятие Иисуса Христа“. Это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Можно, конечно, смеяться над всем, но есть какие-то вещи, над которыми смеяться просто недопустимо», — цитирует кандидата РИА «Новости».
Грудинин выступил с критикой в адрес фильма после того, как министерство культуры отозвало прокатное удостоверение картины. Лента будет направлена на всестороннюю юридическую экспертизу, которая и решит его дальнейшую судьбу.