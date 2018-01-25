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25 января 2018
14:59  25 января 2018 5

Грудинин сравнил «Смерть Сталина» с комедией про распятие Иисуса

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Есть вещи, над которыми смеяться недопустимо, подчеркнул ГрудининФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал запрет показа в России фильма «Смерть Сталина». По его мнению, над некоторыми вещами смеяться нельзя.

«Вот что-нибудь такое — комедийный сериал „Распятие Иисуса Христа“. Это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Можно, конечно, смеяться над всем, но есть какие-то вещи, над которыми смеяться просто недопустимо», — цитирует кандидата РИА «Новости».

Грудинин выступил с критикой в адрес фильма после того, как министерство культуры отозвало прокатное удостоверение картины. Лента будет направлена на всестороннюю юридическую экспертизу, которая и решит его дальнейшую судьбу.

Игорь Чукреев
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