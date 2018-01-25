16:22 25 января 2018 0

Банка сгущенки с газом и носки от «URA.RU» получили продолжение в идеях рекламщиков Фото: http://artkonservy.ru

Новогодние подарки от «Ямал СПГ» и «URA.RU» заразили креативом производителей сувенирной продукции. Теперь на Ямале женщинам предлагают приобретать для подарков мужчинам на 23 февраля консервированные носки. Объявление о сборе заказов на такие сувениры появилось в одной из Ямальских групп в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в честь нового 2018 года «URA.RU» подарило своим партнерам из числа губернаторов, депутатов, сенаторов, министров и генералов правоохранительных органов 450 пар носков. Фирменный презент был разработан совместно с самым известным производителем носков в России, создателем бренда St. Friday Socks Сергеем Тонковым. Тонков также выпускает носки для «Армии России», Третьяковской галереи и ряда музыкальных исполнителей (от «Мумий Тролля» до Елены Темниковой).

Дизайнерские носки от «URA.RU» стали очень популярны у Уральской элиты Фото: Анна Майорова

В свою очередь, дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК», завод «Ямал СПГ», одаривал друзей на новогодние праздники банками со сгущенкой, оформленными в виде одной из огромной емкости цистерны газа в Сабетте. Напомним, в прошлом году «НОВАТЭК» провел конкурс на идеи оформления емкостей. Победителем стала участница из Екатеринбурга.

1/2 Оформленная в стиле классической советской банки сгущенного молока емкость с газом стала достопримечательностью Ямала Фото: «Ямал СПГ»

Так, фирменные носки от нашего агентства, отмечающего сегодня свой двенадцатый день рождения и вновь ставшая после запуска завода «Ямал СПГ» популярной банка сгущенки послужили вдохновением смоленской производственной компании, которая организовала производство подарков для мужчин, а именно носки в консервированной банке.