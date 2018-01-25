На защиту учительницы во время ЧП в пермской школе встал сын экс-полицейского

Один из детей, которые стали защищать учительницу во время поножовщины в пермской школе №127, оказался сыном бывшего полицейского. Мужчина работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков до выхода на пенсию в 2007 году.
Новые подробности о семье ребенка, пострадавшего в результате трагедии в Перми, сообщил портал Business Class. Уполномоченный по правам детей в Пермском крае Светлана Денисова также ранее рассказала об отваге, которую проявили два школьника во время резонансного происшествия. «Два мальчика, по рассказам очевидцев, бросились защищать учительницу, один из них — активист класса из многодетной семьи, где четверо детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята», — написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, во время нападения на школу №127 в Перми пострадали 15 человек, сейчас в местной больнице остаются два ребенка. Еще один проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.