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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
16:19  25 января 2018 1

На защиту учительницы во время ЧП в пермской школе встал сын экс-полицейского

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, школа 127
Два школьника во время поножовщины в персмкой школе стали защищать учительницуФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Один из детей, которые стали защищать учительницу во время поножовщины в пермской школе №127, оказался сыном бывшего полицейского. Мужчина работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков до выхода на пенсию в 2007 году.

Новые подробности о семье ребенка, пострадавшего в результате трагедии в Перми, сообщил портал Business Class. Уполномоченный по правам детей в Пермском крае Светлана Денисова также ранее рассказала об отваге, которую проявили два школьника во время резонансного происшествия. «Два мальчика, по рассказам очевидцев, бросились защищать учительницу, один из них — активист класса из многодетной семьи, где четверо детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, во время нападения на школу №127 в Перми пострадали 15 человек, сейчас в местной больнице остаются два ребенка. Еще один проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Дарья Корчак
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