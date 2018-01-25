{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
16:32  25 января 2018 0

Путин хочет готовить муфтиев-патриотов в России. Эксперты рассказали, зачем президент проехал по нацреспубликам

Владимир Путин встретился с исламскими ломамиФОТО: пресс-служба Кремля

Владимир Путин ожидает от мусульманской элиты возвращения на родину и обновления. Это он дал понять во время рабочего визита в Казань, где провел расширенную встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

В ходе разговора Путин отметил проект первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — Болгарскую исламскую академию, которая включает в себя медресе, вузы и академию. Президент поинтересовался развитием университета и подчеркнул важность возвращения религиозного образования в Россию. «Давайте поговорим о том, что ещё нужно сделать, чтобы и другие проекты развивались там, где они востребованы, чтобы мы с уважением относились к тому, что есть в исламском мире, но развивали на собственной национальной базе школу подготовки специалистов», — сказал президент и добавил: «Годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама».

Владимир Путин с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.
ФОТО: пресс-служба Кремля

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что кадровая проблема в российском исламе стоит довольно остро, и российские власти занимаются ею уже много лет.

«Зарубежные университеты готовят гораздо более качественных специалистов, чем отечественные учебные центры. При этом многие из выпускников первых склонны к радикализму. В теологических спорах они на порядок сильнее мулл „отечественного разлива“, поэтому легко вербуют себе сторонников», —поясняет эксперт. По его словам, по мере старения и выбывания духовенства старших поколений роль радикальных выпускников зарубежных университетов в российском исламе усиливается. «В Башкирии эта проблема стоит чуть менее остро, а на Кавказе и в Татарстане она чрезвычайно актуальна», — резюмирует политолог.

В четверг, 24 января, Владимир Путин также посетил столицу Башкирии Уфу, где встретился с председателем (верховным муфтием) Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином, полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и главой Республики Башкортостан Рустемом Хамитовым. «В ходе беседы обсуждались, в частности, перспективы развития системы исламского образования», — пояснили в пресс-службе Кремля.

Работа с национальным сообществом — это прямая обязанность президента как национального лидера, отмечает эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова. «Наша страна — многонациональная и многоконфессиональная, а обеспечение и поддержание консолидации — это всегда, в значительной мере, вопрос политического лидерства. Сейчас многие европейские страны сталкиваются с проблемой интеграции исламских мигрантов. У нас такой проблемы нет, мы живем вместе столетиями. Но вопросы мира, совместного развития и сецессии у нас возникали совсем недавно», — отметила эксперт, подчеркнув, что в этом вопросе требуется постоянная работа с исламским сообществом и религиозным образованием.

Отметим, что в ходе встречи с муфтиями президент подчеркнул:

«Без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров