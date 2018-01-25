16:32 25 января 2018 0

Владимир Путин встретился с исламскими ломами ФОТО: пресс-служба Кремля

Владимир Путин ожидает от мусульманской элиты возвращения на родину и обновления. Это он дал понять во время рабочего визита в Казань, где провел расширенную встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

В ходе разговора Путин отметил проект первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — Болгарскую исламскую академию, которая включает в себя медресе, вузы и академию. Президент поинтересовался развитием университета и подчеркнул важность возвращения религиозного образования в Россию. «Давайте поговорим о том, что ещё нужно сделать, чтобы и другие проекты развивались там, где они востребованы, чтобы мы с уважением относились к тому, что есть в исламском мире, но развивали на собственной национальной базе школу подготовки специалистов», — сказал президент и добавил: «Годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама».

Владимир Путин с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии. ФОТО: пресс-служба Кремля

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что кадровая проблема в российском исламе стоит довольно остро, и российские власти занимаются ею уже много лет.

«Зарубежные университеты готовят гораздо более качественных специалистов, чем отечественные учебные центры. При этом многие из выпускников первых склонны к радикализму. В теологических спорах они на порядок сильнее мулл „отечественного разлива“, поэтому легко вербуют себе сторонников», —поясняет эксперт. По его словам, по мере старения и выбывания духовенства старших поколений роль радикальных выпускников зарубежных университетов в российском исламе усиливается. «В Башкирии эта проблема стоит чуть менее остро, а на Кавказе и в Татарстане она чрезвычайно актуальна», — резюмирует политолог.

В четверг, 24 января, Владимир Путин также посетил столицу Башкирии Уфу, где встретился с председателем (верховным муфтием) Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином, полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и главой Республики Башкортостан Рустемом Хамитовым. «В ходе беседы обсуждались, в частности, перспективы развития системы исламского образования», — пояснили в пресс-службе Кремля.

Работа с национальным сообществом — это прямая обязанность президента как национального лидера, отмечает эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова. «Наша страна — многонациональная и многоконфессиональная, а обеспечение и поддержание консолидации — это всегда, в значительной мере, вопрос политического лидерства. Сейчас многие европейские страны сталкиваются с проблемой интеграции исламских мигрантов. У нас такой проблемы нет, мы живем вместе столетиями. Но вопросы мира, совместного развития и сецессии у нас возникали совсем недавно», — отметила эксперт, подчеркнув, что в этом вопросе требуется постоянная работа с исламским сообществом и религиозным образованием.

Отметим, что в ходе встречи с муфтиями президент подчеркнул:

«Без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».