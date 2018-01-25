В Кургане осудили полицейского, из-за которого погиб его коллега

В Кургане суд вынес приговор сотруднику полиции, ставшему виновником аварии, в которой погиб полицейский, и еще один пассажир получил тяжелые травмы. Виновник проведет два года в колонии, сообщил «URA.RU» представитель потерпевших правозащитник Алексей Зарецкий.
Авария произошла 27 декабря 2016 года. В момент ДТП в салоне полицейского автомобиля, за рулем которого находился участковый Иван Федоров, были еще два сотрудника полиции и гражданское лицо. В результате дорожного происшествия погиб инспектор по исполнению административного законодательства отделения полиции №1 УМВД России по городу Кургану Вячеслав Старыгин.
По данным правозащитника, во время следствия виновник пытался уйти от ответственности, давая ложные показания о том, что машину занесло и она остановилась на дороге. Родственники погибшего планирует подать крупный иск о возмещении морального вреда. «Будем требовать выплатить два миллиона рублей», — заявил Зарецкий.