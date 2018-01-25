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25 января 2018
24 января 2018
17:35  25 января 2018 0

По совету ученых из Кургана перепишут «суровые» российские законы

Пресс-конференция в Курганском Государственном университете. Курган. , прокофьев константин
Глава КГУ Константин Прокофьев призвал облегчить жизнь иностранным студентамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский государственный университет (КГУ) добился внесения поправок в законодательство РФ. Предложения, озвученные представителями вуза на круглом столе с депутатами Госдумы в Кургане, в ближайшее время учтет в своей работе российское правительство.

Вуз, в частности, посоветовал изменить миграционное законодательство по отношению к иностранным студентам. В КГУ считают, что визы обучающимся в России иностранцам следует выдавать на весь срок студенчества. Кроме того, для граждан, которые прибывают на территорию РФ без визы, следует сохранять регистрацию на весь срок обучения вне зависимости от количества пересечений границы.

«С нашей точки зрения, чрезмерно суровые федеральные законы и законодательные акты, регламентирующие жизнь и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации, не содействуют развитию экспорта образовательных услуг», цитирует и. о. ректора КГУ Константина Прокофьева пресс-служба вуза.

Кроме того, уточняют в университете, на федеральном уровне одобрено предложение вуза по совершенствованию механизмов целевого обучения и системы подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Ранее «URA.RU» сообщало, что курганский вуз вышел на первые строчки рейтинга Минобра.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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