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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Тюменской области
17:58  25 января 2018 3

Помощник Деда Мороза? В сорокаградусный мороз по Тюмени колесит кабриолет. ФОТО

Этому водителю не страшны трескучие морозыФото: соцсети

Тюменцы заметили на улицах города белый кабриолет, водитель которого стойко выносит трескучие крещенские морозы. В минус 45 градусов он ездит по городу с открытым салоном авто.

Автомобиль удалось сфотографировать на одной из городских автозаправок. Водитель в красном пуховике и легкой шапке был ее единственным посетителем. На улице в этот момент, как уточняет автор снимка, минус 45 градусов. Фотография выложена в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». «Это же отморозок, помощник Деда Мороза», — отмечает один из подписчиков паблика. «Она [машина] уже года так 3 гуляет», — уточняет Максим Муллин.

Отметим, что в ближайшие дни в Тюмени погода установится на уровне 23-22 градусов мороза. Уже после выходных синоптики обещают тюменцам минус 10 — минус 15 градусов мороза.

Нина Калинина
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