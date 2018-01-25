Тюменцы заметили на улицах города белый кабриолет, водитель которого стойко выносит трескучие крещенские морозы. В минус 45 градусов он ездит по городу с открытым салоном авто.
Автомобиль удалось сфотографировать на одной из городских автозаправок. Водитель в красном пуховике и легкой шапке был ее единственным посетителем. На улице в этот момент, как уточняет автор снимка, минус 45 градусов. Фотография выложена в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». «Это же отморозок, помощник Деда Мороза», — отмечает один из подписчиков паблика. «Она [машина] уже года так 3 гуляет», — уточняет Максим Муллин.
Отметим, что в ближайшие дни в Тюмени погода установится на уровне 23-22 градусов мороза. Уже после выходных синоптики обещают тюменцам минус 10 — минус 15 градусов мороза.