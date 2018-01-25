19:37 25 января 2018 0

Со счета вдовы Сергея Бодрова украли почти 600 тысяч рублей Фото: filmpro.ru

Телефонные мошенники украли у Светланы Бодровой почти 600 тысяч рублей. Вдова актера и режиссера Сергея Бодрова обратилась в полицию с заявлением.

Злоумышленник связался с женщиной по телефону от имени банка, пишут «Дни.ру». Под предлогом того, что в финансовой организации якобы проводится реструктуризация, он потребовал у Бодровой реквизиты ее карты. Светлана Бодрова сообщила мошеннику данные, после чего с ее счета были списаны 575 тысяч рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ноябре Светлана Бодрова впервые дала интервью спустя 15 лет после пропажи супруга. В нем она поделилась воспоминаниями о знакомстве с Сергеем Бодровым.