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25 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:52  25 января 2018 1

Прогноз «URA.RU» сбылся. Свердловские единороссы пошли на эксперимент перед выборами в гордуму Екатеринбурга

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, ноженко дмитрий
О том, что Ноженко возглавит районное отделение «ЕР», стало известно еще в прошлом годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, ранее занимавший пост министра экономики Свердловской области, получил новый пост. Он возглавил местную ячейку «Единой России» в собственном районе. «URU.RU» прогнозировало это назначение еще осенью прошлого года.

Статья по теме
«Единая Россия» ставит эксперимент над двумя районами Екатеринбурга

Ротация произошла сегодня, 25 января, в ходе регионального политсовета партии. Как сообщил нашему агентству глава исполкома Александр Косинцев, бывший руководитель Ленинского районного отделения [директор страховой компании АСМ «Медицина»] Александр Иванов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переездом в Москву.

Комментируя назначение Ноженко, Косинцев заявил, что глава района уже давно является членом партии. «Кроме того, мы знаем его мощные лоббистские возможности. Поэтому его кандидатура ни у кого вопросов не вызывала», — сообщил глава исполкома. Связаться с назначенцем не удалось: Ноженко не ответил на звонок.

По информации «URA.RU» от источников в партии, аналогичная замена секретаря местного отделения на главу администраций ожидается также в Кировском районе. Дело в том, что нынешний глава первички Александр Худяков весной прошлого года провалил довыборы в гордуму Екатеринбурга. В итоге кандидат от «ЕР» Михаил Смоляков на его территории проиграл «соколу Жириновского» Григорию Вихареву. Однако в беседе с нашим агентством эту информацию Александр Косинцев назвал не более чем слухом.

Александр Пономарев
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