19:52 25 января 2018 1

О том, что Ноженко возглавит районное отделение «ЕР», стало известно еще в прошлом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, ранее занимавший пост министра экономики Свердловской области, получил новый пост. Он возглавил местную ячейку «Единой России» в собственном районе. «URU.RU» прогнозировало это назначение еще осенью прошлого года.

Ротация произошла сегодня, 25 января, в ходе регионального политсовета партии. Как сообщил нашему агентству глава исполкома Александр Косинцев, бывший руководитель Ленинского районного отделения [директор страховой компании АСМ «Медицина»] Александр Иванов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переездом в Москву.

Комментируя назначение Ноженко, Косинцев заявил, что глава района уже давно является членом партии. «Кроме того, мы знаем его мощные лоббистские возможности. Поэтому его кандидатура ни у кого вопросов не вызывала», — сообщил глава исполкома. Связаться с назначенцем не удалось: Ноженко не ответил на звонок.

По информации «URA.RU» от источников в партии, аналогичная замена секретаря местного отделения на главу администраций ожидается также в Кировском районе. Дело в том, что нынешний глава первички Александр Худяков весной прошлого года провалил довыборы в гордуму Екатеринбурга. В итоге кандидат от «ЕР» Михаил Смоляков на его территории проиграл «соколу Жириновского» Григорию Вихареву. Однако в беседе с нашим агентством эту информацию Александр Косинцев назвал не более чем слухом.