20:00 25 января 2018 3

Учащиеся продолжают нападать на учебные заведения с оружием Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пятнадцатилетний подросток пронес в здание колледжа сервиса производственного оборудования на улице Советской Армии в Самаре пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате этого инцидента никто не пострадал, однако сейчас эксперты по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся, проводится проверка.

Сейчас в колледже временно размещены классы одной из самарских школ, которая закрыта на ремонт, уточняет ТАСС. В Ульяновске, как пишет издание, полиция тоже проводит проверку по факту угрозы убийства детям во дворе лицея. Как сообщила директор учебного заведения, 20 января двое молодых людей примерно 18-20 лет, наставили оружие на детей, которые катались на снежной горке. При этом они заявили: «вам придет конец» и «мы вас убьем». После этого парни произвели выстрел, но в детей не попали, ученики забежали в здание лицея.

Ранее в Перми двое подростков в школе № 127 напали на четвероклассников и стали им наносить раны ножом. За своих учеников вступилась учительница. В результате пострадали 13 человек, в том числе и сами нападавшие. Уже на следующий день пришли новости из Челябинска, где в школе подросток нанес ножевые ранения своему сверстнику. 19 января девятиклассник с «коктейлем Молотова» и топором напал на семиклассников и учительницу в Улан-Удэ, пострадали шесть человек.