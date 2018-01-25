{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
20:00  25 января 2018 3

Подросток пришел с пневматикой и дымовыми шашками в самарский колледж

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, школьный коридор, подростки, школа, школьники
Учащиеся продолжают нападать на учебные заведения с оружиемФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Пятнадцатилетний подросток пронес в здание колледжа сервиса производственного оборудования на улице Советской Армии в Самаре пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате этого инцидента никто не пострадал, однако сейчас эксперты по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся, проводится проверка.

Сейчас в колледже временно размещены классы одной из самарских школ, которая закрыта на ремонт, уточняет ТАСС. В Ульяновске, как пишет издание, полиция тоже проводит проверку по факту угрозы убийства детям во дворе лицея. Как сообщила директор учебного заведения, 20 января двое молодых людей примерно 18-20 лет, наставили оружие на детей, которые катались на снежной горке. При этом они заявили: «вам придет конец» и «мы вас убьем». После этого парни произвели выстрел, но в детей не попали, ученики забежали в здание лицея.

Ранее в Перми двое подростков в школе № 127 напали на четвероклассников и стали им наносить раны ножом. За своих учеников вступилась учительница. В результате пострадали 13 человек, в том числе и сами нападавшие. Уже на следующий день пришли новости из Челябинска, где в школе подросток нанес ножевые ранения своему сверстнику. 19 января девятиклассник с «коктейлем Молотова» и топором напал на семиклассников и учительницу в Улан-Удэ, пострадали шесть человек.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров