{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
01:17  26 января 2018 0

Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, пять тысяч, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Регулятор опасается, что произойдет легализация сомнительных операцийФото: depositphotos.com © URA.RU

Банк России допустил обмен на рубли токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, однако негативно отозвался о подобных операциях относительно криптовалют. По мнению регулятора, это может привести к легализации сомнительных транзакций.

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — приводит РИА «Новости» сообщение Банка России.

Ранее правила проведения сделок с криптовалютами в представил Минфин. Между тем, как сообщает «Экономика сегодня», президент России Владимир Путин официально своего отношения по вопросу криптовалют еще не высказал.

Отметим, ранее о своем отношении к виртуальным деньгам высказал предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как писало «URA.RU», патриарх обеспокоен популярностью криптовалют и считает, что людей необходимо защитить от рисков, связанных с виртуальными операциями с цифровыми валютами.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров