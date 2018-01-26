Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли

01:17 26 января 2018 0

Регулятор опасается, что произойдет легализация сомнительных операций Фото: depositphotos.com © URA.RU

Банк России допустил обмен на рубли токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, однако негативно отозвался о подобных операциях относительно криптовалют. По мнению регулятора, это может привести к легализации сомнительных транзакций.

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — приводит РИА «Новости» сообщение Банка России.

Ранее правила проведения сделок с криптовалютами в представил Минфин. Между тем, как сообщает «Экономика сегодня», президент России Владимир Путин официально своего отношения по вопросу криптовалют еще не высказал.

Отметим, ранее о своем отношении к виртуальным деньгам высказал предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как писало «URA.RU», патриарх обеспокоен популярностью криптовалют и считает, что людей необходимо защитить от рисков, связанных с виртуальными операциями с цифровыми валютами.