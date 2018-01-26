В Перми менеджер до смерти забил сторожа за курение и пьянство

Индустриальный районный суд Перми принял решение об аресте на период следствия сроком на два месяца 32-летнего сотрудника одного из коммерческих предприятий. Мужчину обвиняют в нападении на сторожа фирмы, который скончался от полученных травм.
«Вечером 12 января в помещении офиса коммерческой организации между обвиняемым и 58-летним сторожем, возник конфликт из-за того, что сторож часто находился на работе в состоянии алкогольного опьянения и курил, — говорится в официальном сообщении краевого следственного управления СКР. — Обвиняемый предъявил претензии к сторожу, что тот ненадлежащим образом исполняет обязанности по охране помещения, после чего нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками по голове и лицу».
В результате избиения мужчина с травмами оказался на больничной койке, а спустя десять дней, 22 января, скончался. Сейчас любителю проводить воспитательную работу путем рукоприкладства придется отвечать по части 4 стать 111 УК РФ — умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, составляет до 15 лет лишения свободы.