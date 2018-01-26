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Главные новости Пермского края
03:08  26 января 2018 0

В Перми менеджер до смерти забил сторожа за курение и пьянство

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, кулак, агрессия, ненависть, злость, удар, кулаки, оскал
Десять ударов, нанесенных менеджером, оказались смертельнымиФото: depositphotos.com © URA.RU

Индустриальный районный суд Перми принял решение об аресте на период следствия сроком на два месяца 32-летнего сотрудника одного из коммерческих предприятий. Мужчину обвиняют в нападении на сторожа фирмы, который скончался от полученных травм.

«Вечером 12 января в помещении офиса коммерческой организации между обвиняемым и 58-летним сторожем, возник конфликт из-за того, что сторож часто находился на работе в состоянии алкогольного опьянения и курил, — говорится в официальном сообщении краевого следственного управления СКР. — Обвиняемый предъявил претензии к сторожу, что тот ненадлежащим образом исполняет обязанности по охране помещения, после чего нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками по голове и лицу».

В результате избиения мужчина с травмами оказался на больничной койке, а спустя десять дней, 22 января, скончался. Сейчас любителю проводить воспитательную работу путем рукоприкладства придется отвечать по части 4 стать 111 УК РФ — умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, составляет до 15 лет лишения свободы.

Евгений Александров
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