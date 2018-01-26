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26 января 2018
13:09  26 января 2018 2

Робот София «завис» после вопроса о коррупции на Украине

Компьютер не понимает, как можно помочь бывшей советской республикеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время экономического форума в Давосе его участникам представили робота Софию — первый кибернетический организм, получивший гражданские права. Однако человекоподобный робот «завис» после вопроса депутата Верховной Рады Алены Шкрум.

Она попросила Софию ответить, что делать с коррупцией на Украине. По словам очевидцев, у робота после этого «сломался скрипт и подвис процессор», потребовалась перезагрузка, сообщает «Национальная служба новостей».

До вопроса украинского депутата София успешно общалась с гостями форума на довольно сложные темы, отмечает «Русская планета». К примеру, подискутировала с главой Сбербанка Германом Грефом о том, как преодолеть скепсис людей по отношению к роботам.

Игорь Чукреев
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