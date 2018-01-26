Робот София «завис» после вопроса о коррупции на Украине

Компьютер не понимает, как можно помочь бывшей советской республике
Во время экономического форума в Давосе его участникам представили робота Софию — первый кибернетический организм, получивший гражданские права. Однако человекоподобный робот «завис» после вопроса депутата Верховной Рады Алены Шкрум.
Она попросила Софию ответить, что делать с коррупцией на Украине. По словам очевидцев, у робота после этого «сломался скрипт и подвис процессор», потребовалась перезагрузка, сообщает «Национальная служба новостей».
До вопроса украинского депутата София успешно общалась с гостями форума на довольно сложные темы, отмечает «Русская планета». К примеру, подискутировала с главой Сбербанка Германом Грефом о том, как преодолеть скепсис людей по отношению к роботам.