14:57 26 января 2018 1

Медиаменеджер Тарас Самборский, даже вспоминая войну с экс-мэром Александром Сидоровым, подобного давления на СМИ в Сургуте не припоминает Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута заставляет руководство городского портала «СИА-пресс» снести муниципальное здание. Об этом «URA.RU» рассказал владелец СМИ Тарас Самборский.

По словам Самборского, эта история носит политический подтекст. «Это, конечно, слухи, но еще полтора года назад вице-мэр Алексей Жердев представлял всем ситуацию как способ показать распоясавшейся прессе свое место», — отметил медиаменеджер. Речь идет об одноэтажном строении по адресу Северная, 68, более известном в городе как «баня». Это муниципальное строение «СИА-пресс» арендовал у города — когда-то там находилась редакция, а после постройки собственного офис-центра журналисты отдали «баню» местным предпринимателям.

То самое здание, которое мэрия требует снести. После ухода журналистов там работали предприниматели — их уже выгнали из муниципальных помещений Фото: СИА-пресс

«В договоре об аренде действительно была прописана процедура сноса „бани“, но эти пункты утратили свое действие одновременно с окончанием срока действия договора — 31 июля 2017 года. Все обязательства сторон прекращены, но мэрия считает себя сильнее, беспрецедентно давит, не учитывая вообще никакие аргументы. Это не какой-то спор двух лиц, это абсолютно политическая история, о которой направлена жалоба губернатору», — рассказал Самборский.

Портал «СИА-пресс» и газета «Новый город» являются одними из главных критиков действий команды Шувалова в городе. По словам известного журналиста, снос «бани» — это только один из эпизодов давления местной мэрии на СМИ.

«Ни одно соприкосновение любого предприятия из нашей группы компаний по

В новом офисе «СИА-пресс» бывают губернаторы, а старый (принадлежащий городу) мэрия требует снести Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

хозяйственной деятельности с мэрией не оканчивается положительным решением в нашу сторону. То есть даже технические вопросы: продление документооборота по земельным участкам, внесение корректировок по красным линиям — все это рутинная работа с тысячами хозяйствующих субъектов, которую в нашем случае они превращают в тягомотину. Используя свое положение, трогают моих родственников. Не хочу об этом говорить, но там такие же проблемы», — рассказал Тарас Самборский.

Известный журналист выдвинул также версию, что мэрия собирается достичь сразу двух целей — наказать неподконтрольное СМИ за критику в свой адрес, а также освободить участок земли в центре города, который якобы уже готов застроить аффилированный с мэрией инвестор.

«Когда муниципальное имущество уничтожается третьим лицом, администрация получается не при делах, вот чем вызвана спешка чиновников. По моим данным, там планируется коммерческое строительство, для чего уже провели изменения в правила землепользования. То есть эта возня, чтобы расчистить землю под определенный объект. Ходят слухи, что якобы под ресторан сети „Диван-Сарай“, которая, по этим же слухам, относится к сыну нашего мэра Илье Шувалову. Для меня как журналиста с 30-летним стажем работы это классическая история», — отметил Самборский.

На момент публикации спор из-за сноса здания в администрации Сургута никак не прокомментировали. В адрес руководства города направлен официальный запрос. Ранее «URA.RU» сообщало, что в городе принято считать, якобы действующая команда мэра Вадима Шувалова может преследовать собственные интересы, а после некоторых ошибок вице-мэра Алексея Жердева статус нового серого кардинала администрации приписывают предпринимателю, сыну градоначальника Илье Шувалову.