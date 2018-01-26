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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:18  26 января 2018 3

На Урале жители дома не смогли покинуть подъезд из-за примерзшей двери. ФОТО

Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, мороз, отдыхает, шуба, бабушка, зима, бабушка у подъезда
Замерзшая дверь заблокировала выход из домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители города Красноуральска Свердловской области оказались заложниками погоды и чиновников. В день, когда температура воздуха опустилась ниже тридцати градусов, жители многоквартирного дома на улице И. Янкина, 1 не смогли выйти из подъезда. За ночь дверь настолько обледенела, что намертво вмерзла в дверной косяк. Много сил пришлось приложить людям, чтобы выбраться из ловушки, сообщили в редакцию «URA.RU» жители дома.

«Из-за того, что в доме нет подвального помещения, труба водоснабжения проходит у нас прямо под подъездом. Там несколько месяцев назад произошла утечка, постоянно парит. В итоге в мороз из-за этого дверь настолько обледенела, что вмерзла в косяк намертво. Управляющая компания „ТЭС“ наши обращения игнорирует», — сообщили в редакцию жители дома.

По словам горожан, по их обращению приходили работники МУП «Красноуральская теплосетевая компания», которые выяснили, что протекает труба холодного водоснабжения. Посоветовали обращаться в управляющую компанию. Редакция «URA.RU» также попыталась связаться с УК, но безуспешно.

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Замерзшая дверь заблокировала людям выход из дома Фото: Дмитрий Ивашевский

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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