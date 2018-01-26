Жители города Красноуральска Свердловской области оказались заложниками погоды и чиновников. В день, когда температура воздуха опустилась ниже тридцати градусов, жители многоквартирного дома на улице И. Янкина, 1 не смогли выйти из подъезда. За ночь дверь настолько обледенела, что намертво вмерзла в дверной косяк. Много сил пришлось приложить людям, чтобы выбраться из ловушки, сообщили в редакцию «URA.RU» жители дома.
«Из-за того, что в доме нет подвального помещения, труба водоснабжения проходит у нас прямо под подъездом. Там несколько месяцев назад произошла утечка, постоянно парит. В итоге в мороз из-за этого дверь настолько обледенела, что вмерзла в косяк намертво. Управляющая компания „ТЭС“ наши обращения игнорирует», — сообщили в редакцию жители дома.
По словам горожан, по их обращению приходили работники МУП «Красноуральская теплосетевая компания», которые выяснили, что протекает труба холодного водоснабжения. Посоветовали обращаться в управляющую компанию. Редакция «URA.RU» также попыталась связаться с УК, но безуспешно.