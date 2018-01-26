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27 января 2018
26 января 2018
19:14  26 января 2018 4

«Мы все умрем». Глава ВТБ ответил на вопрос о страхе перед американскими санкциями

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, костин андрей
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о своем отношении к санкциямФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что его не очень пугает перспектива попасть под санкции США. В интервью американскому телеканалу он также заявил, что никогда не встречался ни с кем из членов семьи Дональда Трампа.

«Вы знаете, мы все умрем, рано или поздно. Вы этого боитесь? Думаю, что нет», — Андрей Костин отметил, что он в любом случае никак не может повлиять на состав американского санкционного списка. Наложение каких-то ограничений на его банк он посчитал бы чисто политическим решением, отмечает «Дождь» со ссылкой на слова банкира. Их причиной, по мнению Костина, могут стать только «неправильные» действия президента Владимира Путина. «Американская сторона решила пойти путем санкций, я думаю, что это очень вредит глобальной экономике», — сказал он.

Глава ВТБ также рассказал, что на ужин Дональда Трампа с крупными бизнесменами в Давосе никого из представителей России не пригласили, потому что американскому президенту сейчас «опасно встречаться с россиянами». Сам Костин заверил, что никогда не встречался и не давал денег никому из семьи Дональда Трампа или его помощников.

Ранее Андрей Костин заявил, что целью западных санкций являются перестановки в политическом руководстве России. Политику санкций он назвал полномасштабной атакой на российское общество.

Дарья Корчак
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