КПРФ предложила Собчак открыть ритуальное агентство и «не лезть в политику»

22:34 26 января 2018 2

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал идею Собчак о перезахоронении тела Сталина Фото: пресс-служба ЦК КПРФ

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал предложение Ксении Собчак перезахоронить тело Сталина. По его мнению, телеведущая подобными идеями демонстрирует «пещерный антисоветизм».

Юрий Афонин напомнил, что Ксения Собчак ранее уже обещала в числе первых решить вопрос о захоронении Ленина, если будет избрана президентом России. Он призвал не воспринимать такие заявления всерьез, отмечают в пресс-службе ЦК КПРФ. «Демонстрируя свой пещерный антисоветизм, Собчак подает сигналы Западу: смотрите, я своя в доску, поддержите меня. И надо сказать, ее там слышат: вот уже на завтрак к Трампу пригласили», — такое мнение Афонина опубликовано на сайте партии.

В своем заявлении ЦК КПРФ также говорится, что и мать Ксении Собчак поддержала инициативу дочери о перезахоронении Иосифа Сталина. «Если мама с дочкой испытывают такой непреодолимый интерес к захоронениям и перезахоронениям, не открыть ли им собственное ритуальное агентство? И не лезть в политику, где надо заниматься проблемами живых людей?», — резюмируют коммунисты.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что мать Ксении Собчак призвала в первую очередь убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Предложение дочери сначала решить вопрос с телом Сталина она назвала не настолько актуальным.