06:11 27 января 2018 0

В результате пожара огнем были частично или полностью повреждены 24 квартиры Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

Вечером в пятницу, 26 января, в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО произошел сильный пожар. В результате двухэтажный жилой дом на 24 квартиры оказался настолько сильно поврежден, что принято решение его не восстанавливать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило около 20:00 по местному времени. Очаг возгорания находился в районе третьего подъезда. Прибывшие на место подразделения огнеборцев эвакуировали жильцов, которым было предложено разместиться в автобусах-вахтовках, однако те предпочли разойтись по родственникам и знакомым. По этой же причине остался невостребованным и подготовленный пункт временного размещения граждан.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

Для ликвидации возгорания привлекались силы и средства противопожарной службы округа. Затем к ним на помощь были направлены сотрудники 48 пожарной части федерального противопожарного отряда.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексея Захламина, на место происшествия была направлена оперативная группа, в составе которой — психолог МЧС, который, в случае необходимости, может оказать необходимую психологическую помощь погорельцам. Местные власти решают вопрос с расселением семей, оставшихся без жилья, в маневренном фонде.