07:14 27 января 2018 1

Певица уже заканчивала выступление, когда разгорелся конфликт Фото: Linda, Instagram

Полуголый парень на концерте Линды в екатеринбургском Ельцин-Центре устроил драку. По словам очевидцев, запаха алкоголя от него не чувствовалось.

Инцидент произошел, когда концерт подходил к концу, сообщает портал E1. Молодой человек разделся и начал драться и толкать зрителей, а позже выскочил из зала. Когда он попытался вернуться к сцене, на его пути встала охрана. Тогда он начал произносить бессвязные речи о болезни и детях. Не сумев проникнуть в зал, дебошир выбежал на улицу.

Для пользователей соцсетей инцидент остался незамеченным. Редкая запись о прошедшем концерте оказалась восторженной, а неадекватный молодой человек был вынесен за скобки. «Ребята признаюсь, что на концерте я была в первые! (орфография и пунктуация здесь и далее авторские — прим. ред.) И что я многое потеряла, прежде не ходив на них! Это колоссальная энергия!!! Такого заряда я не получала не когда! И такой мощной женщины я не встречала! Линда, долгих лет тебе и творчества! Я в восторге», — позже в соцсети написала екатеринбурженка Марина.