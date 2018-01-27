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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
07:14  27 января 2018 1

Полуголый уралец устроил драку на концерте Линды в Екатеринбурге

Певица уже заканчивала выступление, когда разгорелся конфликтФото: Linda, Instagram

Полуголый парень на концерте Линды в екатеринбургском Ельцин-Центре устроил драку. По словам очевидцев, запаха алкоголя от него не чувствовалось.

Инцидент произошел, когда концерт подходил к концу, сообщает портал E1. Молодой человек разделся и начал драться и толкать зрителей, а позже выскочил из зала. Когда он попытался вернуться к сцене, на его пути встала охрана. Тогда он начал произносить бессвязные речи о болезни и детях. Не сумев проникнуть в зал, дебошир выбежал на улицу.

Для пользователей соцсетей инцидент остался незамеченным. Редкая запись о прошедшем концерте оказалась восторженной, а неадекватный молодой человек был вынесен за скобки. «Ребята признаюсь, что на концерте я была в первые! (орфография и пунктуация здесь и далее авторские — прим. ред.) И что я многое потеряла, прежде не ходив на них! Это колоссальная энергия!!! Такого заряда я не получала не когда! И такой мощной женщины я не встречала! Линда, долгих лет тебе и творчества! Я в восторге», — позже в соцсети написала екатеринбурженка Марина.

Семен Гринберг
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