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Главные новости Пермского края
07:38  27 января 2018 0

Погибли и дети, и взрослые: пожар в Пермском крае унес жизни пяти человек

Причины возгорания неизвестныФото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 27 января в поселке Ильинский Пермского края загорелись частный дом и баня на улице Ломоносова. В огне погибли пять человек.

Среди погибших — трое детей и двое взрослых, пишет «Газета.ру» со ссылкой на СУ СК России по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины возгорания уточняются. МЧС сообщает, что в результате сгорела баня и веранда дома.

За день до инцидента, 26 января, в результате пожара в частном доме в Кунгурском районе без крыши над головой осталась семья с 14 приемными детьми. Огонь в частном доме возник около часа дня. Потушили его лишь спустя несколько часов. К счастью жертв удалось избежать.

Семен Гринберг
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