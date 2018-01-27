07:38 27 января 2018 0

Причины возгорания неизвестны Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 27 января в поселке Ильинский Пермского края загорелись частный дом и баня на улице Ломоносова. В огне погибли пять человек.

Среди погибших — трое детей и двое взрослых, пишет «Газета.ру» со ссылкой на СУ СК России по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины возгорания уточняются. МЧС сообщает, что в результате сгорела баня и веранда дома.

За день до инцидента, 26 января, в результате пожара в частном доме в Кунгурском районе без крыши над головой осталась семья с 14 приемными детьми. Огонь в частном доме возник около часа дня. Потушили его лишь спустя несколько часов. К счастью жертв удалось избежать.