Мамины купальники нужны для совместного концерта
Скандальная балерина Анастасия Волочкова сообщила подписчикам, что может носить с 12-летней дочерью Ариной одни купальники на двоих. По словам светской львицы, одежда нужна для совместного концерта.
«Здорово, когда есть выбор из 30-ти маминых купальников на наш совместный концерт! А надо всего четыре… Сложно… Но девчонки разберутся! Хорошо, когда размерчик уже один», — написала экс-прима Большого театра.
Оказалось, что девочка любит танцевать и, по словам мамы, сама готовит хореографию для номеров. В своей школе девочка создала танцевальную группу.