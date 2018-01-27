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27 января 2018
10:38  27 января 2018 6

Убийца школьницы после выхода из тюрьмы бесплатно получит квартиру

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, окна, колония, тюрьма, решетки, следственный изолятор, смотритель, решетки на окнах
Сирота доказал право на жилье еще до проблем с закономФото: Анна Майорова © URA.RU

Убийца-детдомовец получит положенную законом квартиру, несмотря на совершение страшного преступления в 2013 году. За убийство и изнасилование 17-летней школьницы житель Омской области приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Квартира полагается ему как сироте. Будущий преступник доказал свое право на жилье еще до проблем с законом, а российским законодательством не установлено, как поступать с квартирами осужденных на длительные сроки, пишет Life.ru.

Министерство имущественных отношений Омской области пыталось через суд «отодвинуть» сироту в очереди, но в иске было отказано. Чиновники подали жалобу на судебное определение в апелляционную инстанцию — Омский областной суд.

Семен Гринберг
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