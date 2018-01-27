Сирота доказал право на жилье еще до проблем с законом
Убийца-детдомовец получит положенную законом квартиру, несмотря на совершение страшного преступления в 2013 году. За убийство и изнасилование 17-летней школьницы житель Омской области приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Квартира полагается ему как сироте. Будущий преступник доказал свое право на жилье еще до проблем с законом, а российским законодательством не установлено, как поступать с квартирами осужденных на длительные сроки, пишет Life.ru.
Министерство имущественных отношений Омской области пыталось через суд «отодвинуть» сироту в очереди, но в иске было отказано. Чиновники подали жалобу на судебное определение в апелляционную инстанцию — Омский областной суд.