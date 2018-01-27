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27 января 2018
13:38  27 января 2018 0

В Москве от остановки сердца умер известный журналист

Посольство Бельгии. Москва, цветы, гвоздики, мемориал
Туманов умер дома, в кругу семьи. Похороны пройдут в понедельникФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист-международник Борис Туманов скончался в Москве на 80-м году жизни. Он умер в ночь на субботу, 27 января. Об этом сообщил сын журналиста на своей странице в Facebook.

Туманов скончался дома, в кругу семьи, от остановки сердца. Григорий Туманов отметил, что отец умер «безболезненно и спокойно». «79 лет — это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения», — написал сын журналиста.

Борис Туманов долгое время работал корреспондентом агентства ТАСС и газеты «Известия» в странах Африки, уточняет RT. Он также выступал в качестве эксперта и соведущего программ на «Эхе Москвы». Похороны намечены на понедельник.

Феликс Сорокин
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