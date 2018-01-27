17:30 27 января 2018 0

Игорь Холманских в Екатеринбурге нажал на кнопку еще одного «социального лифта» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 27 января завершился очный полуфинал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» в Уральском федеральном округе. Мероприятие, которое открыл полпред президента Игорь Холманских, дает старт целому ряду управленческих окружных соревнований в 2018 году. «Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале — яркое тому подтверждение», — подчеркнул в приветственном слове полпред.

В столице Урале сегодня состязались студенты из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга, ранее прошедшие отборочный онлайн-этап. В том числе магистрант УрФУ имени Ельцина, сотрудник аппарата Уральского Банка Сбербанка России Максим Кириллов, показавший наилучший результат в рейтинге полуфиналистов. Максим уже получал высокие оценки своих управленческих навыков, став вице-чемпионом мира на Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом, который прошел в 2017 году в Катаре. Умение студентов работать в команде оценивали эксперты из Сбербанка, МТС, Леруа Мерлен, ОЭЗ Алабуга и бизнес-объединений Свердловской области.

Цель Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» — выявить учащихся вузов с управленческими способностями и создать благоприятные условия для их развития. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Россияне уже 5 раз — в 2009, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах, — побеждали в соревновании с лучшими студентами и действующими менеджерами мира.

Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!» — это в широком смысле слова «социальный лифт» для студентов из регионов России. Он — часть открытой платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Победители состязаний могут рассчитывать на гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а также стажировку или работу в крупных компаниях.Финал Кубка УрФО по стратегии и управлению бизнесом в марте примет Югра.