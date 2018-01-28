Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море корабля с уральцами

С наступлением рассвета самолеты Бе-200 возобновили поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток», на котором находились двое уральцев. Об этом журналистам рассказали в Морском координационно-спасательном центре во Владивостоке.
«На утреннем селекторном совещании принято решение снова задействовать в поиске с воздуха воскресенье два самолета Бе-200 МЧС России. Вертолеты сегодня пока остаются в резерве в связи с тем, что район поисков сместился на юг. Учитывая расстояние и необходимость их дозаправки, постоянное их применение будет неэффективно. Два Бе-200 вылетели в район поисков в 09:10 (02:10 мск) и 09:55 (02:55 мск)», — приводит ТАСС сообщение МСКЦ.
25 января, напомним, рыболовное судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Позже выяснилось, что на борту находились двое человек с Урала: второй помощник капитана Евгений Расчектаев из Челябинской области и повар Геннадий Пирогов из Свердловской области.