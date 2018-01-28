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28 января 2018
07:12  28 января 2018 6

«Три ночи без сна». Отстраненный от Олимпиады биатлонист рассказал о своих переживаниях

Максима Цветкова спасает только семья и желание бороться до концаФото: maksim_tsvetkov, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своих чувствах в связи с недопуском на Олимпиаду в Южной Корее. Происходящее для него стало шоком, но спортсмен решил бороться до конца. Он каждый день выходит на тренировки и собирается выступить вместе с уральским коллегой Антоном Шипулиным на марафоне в Италии.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование… Моя Семья! Моя Любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперёд к своей мечте! Я так же как и Антон [Шипулин] решил принять участие в марафоне Марчалонга. Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь. <…> Спасибо всем, кто поддерживает нас!» — написал атлет на своей странице в Instagram.

Всего Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов. Изначально была подана заявка более чем на 500 атлетов. Под санкции попали спортсмены, которые никогда не были замешаны в допинговых разбирательствах. Кроме Цветкова, это выступающий за Свердловскую область биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист родом из Южной Кореи Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

Семен Гринберг
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