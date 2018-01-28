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Главные новости Свердловской области
10:42  28 января 2018 7

«Пытать будем, убивать будем». В Екатеринбурге вооруженные налетчики ворвались в сауну. ФОТО

Злоумышленники пригрозили администратору пыткамиФОТО: служба спасения «СОВА»

Попытка вооруженного ограбления сауны была пресечена в Екатеринбурге минувшей ночью. Злоумышленники проникли в заведение на улице Гурзуфской, 38 под видом клиентов. Разговаривая с администратором, они достали нож и зажали женщине рот.

«Мы говорят, тебя убивать сейчас будем, давай всю выручку, хорошо, что кнопку успела нажать», — приводит слова пострадавшей пресс-служба охранного предприятия «СОВА».

Женщина успела нажать тревожную кнопку. Бойцы «СОВЫ», прибывшие по вызову, обнаружили, что двери сауны закрыты изнутри. Однако ЧОПовцам удалось отвлечь злоумышленников, администратор смогла вырваться и заперлась в подсобке. Налетчикам ничего не оставалось, как открыть дверь. Они были задержаны и впоследствии переданы полицейским.

По словам женщины-администратора, злоумышленники обещали ее пытать, если она не отдаст выручку. Однако наличных денег в сауне не оказалось, тогда грабители собрали все вещи, представляющие какую-либо ценность, в том числе планшет и телевизор. Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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Злоумышленники, не найдя налички, прихватили ценные вещи… ФОТО: служба спасения «СОВА»

Наталья Володина
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