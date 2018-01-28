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29 января 2018
28 января 2018
22:37  28 января 2018 14

«Он не актер». Джигарханян жестко высказался о Высоцком

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Высказывание Джигарханян о Высоцком взбудоражило пользователей соцсетейФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Российский актер Армен Джигарханян в интервью «Первому каналу» рассказал о своем отношении к Владимиру Высоцкому. По его словам, несмотря на главную роль в фильме «Место встречи изменить нельзя» и работу в театре, настоящим актером Владимир Семенович не являлся.

В ходе программы, посвященной 80-летию со дня рождения Высоцкого, Джигарханян отметил, что тот был всенародно любим, но из-за этого ему приходилось соответствовать образу обычного человека. «Он не актер, он — явление, скандальное явление. Так же, как Мэрилин Монро. Ну разве она хорошая актриса?! Это тип, это мышление, это философия. У него был способ петь, способ настаивать, способ навязывать. Мне лично, как зрителю, это не очень нравилось. На мой вкус, Пушкин лучше, чем Высоцкий», — заявил Джигарханян.

Большинство собравшихся в студии не согласились с мнением актера, а ведущий ток-шоу Максим Галкин заявил, что слова актера вообще не стоило включать в эфир. Высказывание Джигарханяна серьезно разозлили часть поклонников Высоцкого. В соцсетях на актера обрушился шквал негативных комментариев.

«Джигарханян — глубоко больной, выживший из ума человек. Но даже в этом состоянии и спустя столько лет он сильно завидует Высоцкому»; «Старый, завистливый, мелочный и жалкий человек. Любая слава ему покоя не дает, вот и до Высоцкого добрался»; «Высоцкого вечно будут помнить, а Джигарханяна после смерти сразу забудут»; «Джигарханян зря это сказал. Может от зависти. Ему ой как далеко до Высоцкого. Возомнил себя великим»; «Высоцкий, на мой взгляд, талантливый актер и поэт. Но сравнение с Пушкиным Джигарханян сделал некорректное. Как можно сравнить, например, Ахматову и Цветаеву?» — пишут пользователи Facebook.

Ранее «URA.RU» сообщало о праздновании 80-летия со дня рождения Высоцкого в столице Урала. На сцене ККТ «Космос» в этот вечер отметился и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В дуэте с музыкантом Александром Скляром он исполнил песню «Штрафные батальоны». Столичный гость отметил, что исполнение стало абсолютным экспромтом. На Украине в юбилей поэта и певца назвали Высоцкого «щупальцем русского мира».

Сергей Макеев
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